İSTANBUL-MİNİK ASYA'YA BİLAL EKŞİ'DEN HEDİYE

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu isteği gerçekleşmeyen Asya Araz'a Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den seyahat müjdesi geldi.

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu isteği gerçekleşmeyen Asya Araz'a Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den seyahat müjdesi geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Minik Asya'nın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video büyük beğeni toplamıştı. 21 aylık Minik Asya'nın videosunu beğenen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Asya Araz'ın ailesi ile irtibata geçtiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu güzel kızımız ile @anadolujet 'teki ablaları iletişime geçti.Uçağımıza hoş gelecek; safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" diyerek seyahat müjdesini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı