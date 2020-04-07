Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor - Haber
23 Nisan, Asya

Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor

Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan mesajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

07.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:37
Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor

Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan mesajı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Covit-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bu yıl 23 Nisan Bayramı'nın okullarda kutlanmayacak olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün paylaştığı 23 Nisan videosu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Bayramı evde coşkulu bir şekilde kutlamaya davet eden Asya'nın çağrısı şu şekilde;

"2020 çok özel bir yıl. Covid -19 mu? Hayır bilemediniz. Nisan 23! Evet doğru duydunuz. Bu yıl meclisimizin açılışının 100. yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında; bütün ülkemizi, 23 Nisan akşamı saat 20: 00 de bayraklarımızla birlikte balkonlara bekliyoruz. Bir ağızdan İstiklal Marşını bütün dünyaya duyuracağız. Haydi Türkiyem Hep Beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı evde ama beraber kutluyoruz. Sizi Seviyorum."

Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi Haber
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Fahrettin Koca Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Minik Asya'nın 23 Nisan'ı evde kutlamaya davet ettiği video paylaşım rekoru kırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:44:57. #1.14#
title