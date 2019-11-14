Minik Asya, hiç görmediği babasının "kokusu" ile büyüyor

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:10

Antalya'da, 4,5 aylık hamileyken eşini trafik kazasında kaybeden Cansu Fırat, kazadan sonra dünyaya gelen bebeğini eşinin fotoğraflarıyla büyütüyor.

G.G'nin kullandığı otomobilin, 28 Ocak'ta, Kepez ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde, kullandığı motosikletle çarpışması sonucu Satılmış Fırat (23) hayatını kaybetti.

Genç adamın 4,5 aylık hamile eşi 19 yaşındaki Cansu Fırat, yaşadığı üzüntüden dolayı 8 aylık hamileyken Asya ismini verdiği bebeğini dünyaya erken getirdi.

Henüz bir yıl önce evlendiği eşinin ölümüyle hayalleri yarım kalan Fırat, Asya ismini verdiği bebeğini, eşinin kokusunun sindiği kıyafetleriyle büyütüyor.

Gözyaşları dinmeyen Fırat, AA muhabirine, eşiyle severek evlendiklerini, dünyaya gelecek bebekleri için hayaller kurarken kaza haberiyle yıkıldığını söyledi.

Bebeğini babasız büyütmek zorunda kaldığına değinen Fırat, "Babasının fotoğrafına baktığında gülmeye başlıyor, gözünü çevirmeden bakıyor. Hissediyor belki. Babasının kazağıyla yatırdığımda hiç ağlamıyor, bazen kazağa sarılıyor, yanından alamıyorum. Çok zor bir dönem yaşıyorum. Bebeğim için eşim için adalet istiyorum. Başka Asyalar babasız, başka anneler evlatsız kalmasın." diye konuştu.

"Bebeği için çok hayalleri vardı"

Abla Burcu Fırat Kınayman da sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verilip, tahliye edildiğini, trafik kazalarına karşı duyarlılığı artırmak için platform kurduklarını dile getirdi.

Caydırıcı cezalar istediklerini vurgulayan Kınayman, "Daha önce oturduğumuz mahalleye yaya geçidi yapılması için kardeşimle belediyeye dilekçe vermiştim. Dilekçeden altı ay sonra çalışmalar başladı, üst geçitler yapıldı. Kardeşim, 'Abla bir gün burada birisine araba çarpacak, belediyeye BİMER'e yazalım.' diyordu. Çok acı, birine araba çarpacak diye mücadele verdiği o üst geçidin altında kendisine araba çarptı." diye konuştu.

Satılmış Fırat'ın annesi Satı Gedik ise evladının bebeğini göremeden ölmesinin kendilerinin içini acıttığını belirterek, "Bebeğiyle ilgili çok hayalleri vardı. 'Anne şu beşiği alalım, şunu yapalım, en iyi okula göndeririz. Saçlarını bağlar, sana getiririz' derdi. Gittim oğlumun beğendiği beşiği aldım. Çocuğunun sesini duymadı, kokusunu almadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA