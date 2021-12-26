GAZİANTEP (İHA) - Minik Asiye o köpeklerle böyle oynamış... Gaziantep'teki Pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış

Asiye'nin köpeklerle fotoğrafları çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in o köpeklerle birlikte çekilen fotoğrafları ile olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken minik Asiye, saldırı öncesinde köpeklerle oyun oynamış.

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüm Türkiye'de infiale neden olay saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet anları kamerada

Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, sarmaş dolaş olduğu fotoğraflar da ortaya çıkarken dehşet anlarından önce Asiye, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar kameraya yansıdı. Basket sahasının için girilmesinin ardından çılgına dönen köpekler, bir anda Asiye'ye saldırıyor. Minik kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalırken köpeklerin Asiye'ye saldırısını kamera anbean kaydediyor.

Öncesinde oyun oynuyorlar

Kameraya yansıyan görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull'lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor.