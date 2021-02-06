Minik aşçılar Mamak Belediyesince düzenlenen etkinlikte birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı
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Minik aşçılar Mamak Belediyesince düzenlenen etkinlikte birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı

06.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:31
Minik aşçılar Mamak Belediyesince düzenlenen etkinlikte birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı

Mamak Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, usta aşçıları aratmayan 3-5 yaş aralığındaki çocuklar, birbirinden lezzetli pasta ve kurabiyeler hazırladı.

Mamak Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, usta aşçıları aratmayan 3-5 yaş aralığındaki çocuklar, birbirinden lezzetli pasta ve kurabiyeler hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları hayata hazırlamak ve meslekleri tanıtmak amacıyla Yeşilbayır Aile Merkezi Oyun Odası'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, lezzetli yiyecekler pişirdi.

Yaşları henüz 3, 4 ve 5 olan çocuklar, yumurta, şeker, su ve yağ ile hazırlanan hamurları yoğurdu ve şekil verdi.

Hazırladıkları kek ve kurabiye hamurlarını fırında pişiren çocuklar, ardından meyveler ve renkli şekerle süsledikleri pastaları afiyetle yedi.

Belediyenin Aile Merkezlerinin düzenlediği etkinlikler sayesinde çocuklar, oyun odalarında hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. ?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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