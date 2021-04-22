Minik arkeologlar, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı
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Minik arkeologlar, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı

Minik arkeologlar, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

İlk kez bir müze görmenin heyecanını yaşayan çocuklar Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan çocuk oyun alanında, görseller eşliğinde müze içerisinde geçen bir masalı dinledi.

Sonrasında müzeyi gezen öğrenciler sordukları sorulara müze ve arkeoloji hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.Çocuklara, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Biri Arkeolog mu dedi?" adlı hikaye kitabı da hediye edildi.

Okuma etkinliğinin de düzenlendiği gezide çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde keyifli, neşeli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

Kaynak: Bültenler

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