Minik Aras, kendi kilitlediği otomobilde mahsur kaldı
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Minik Aras, kendi kilitlediği otomobilde mahsur kaldı

Minik Aras, kendi kilitlediği otomobilde mahsur kaldıSİVAS'ta Aras Arkaz (2) kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı.

02.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:03

Minik Aras, kendi kilitlediği otomobilde mahsur kaldı

SİVAS'ta Aras Arkaz (2) kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı. Minik Aras, polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çabasının ardından kiliti kendisi açarak kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan ve Sibel Arkaz çiftinin tek çocuğu olan Aras, 58 DP 670 plakalı aracın içerisinde oynayken anahtarı eline alarak kapıları üzerine kilitledi. Aras'ın kilitli kaldığını gören annesi Sibel Arkaz, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler anahtarı elinde olan Aras'ın kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Bu sırada haberi alan baba Hakan Aras'ta yedek anahtarla kapıyı açmak için olay yerine geldiği sırada minik Aras, elindeki anahtarın otomatik kilidine basarak kapıyı açtı. Minik Aras'ın kapının kilidini açması için çaba gösteren polis ekipleri dikkat çekti. Aras'ın kapıyı açmasının ardından anne ve babası sevinç yaşadı.

Minik Aras, kendi kilitlediği otomobilde mahsur kaldı

Kaynak: DHA

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