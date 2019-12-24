Minik Alperen'in ölümüne ilişkin müfettişler hakim karşısında

24.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:12

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan 3 maarif müfettişinin yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K, Alperen Sakin'in ailesi ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.

Hakim, sanıklar S.S. ve N.K.A'nın yazılı savunmalarını mahkemeye ilettiğini belirtti.

Tutuksuz sanık B.K, söz konusu kurumda denetim yapmadığını ileri sürdü.

Grup sorumlusu olarak çalışma organizasyonu yaptığını anlatan tutuksuz sanık, "Arkadaşların yaptıkları denetim sonucu bana verdikleri raporları imla, noktalama ve maddi yönden inceleyip herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol edip denetim raporunu milli eğitim müdürlüğüne sunuyordum. Ailenin acısını paylaşıyorum. Benim eylemim ile ölüm olayı arasında herhangi bir illiyet bağı yoktur." diye konuştu.

Alperen'in annesi ve babası ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sakin ailesinin avukatı sanığa, "Servis aracının ruhsatının olup olmadığı, günlük çocuk takip devam defteri tutulup tutulmadığı, teftiş sonrası tespit edilen eksikliklerden sonra nasıl bir işlem yapıldığı." gibi denetimle ilgilili bazı sorular sordu.

Sanık B.K, kurumda denetim yapmadığını savunarak, "Denetim yapanlar S.S. ve N.K.A'dır. Daha sonra da 2 kişi tarafından denetim yapılmıştır. Denetim içeriğini denetleme sorumluluğum yoktur. Yaptığım işleri belirttim." cevabını verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığa, "Denetime hangi araçlarla gittikleri, daha önceden denetime gittikleri yere haber verip vermedikleri" yönünde soru yöneltti.

Bunun üzerine sanık B.K, denetime gitmeden önce haber vermediğini savundu.

Hakim dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin duruşmalı görülen istinaf mahkemesinde servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G'ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sakin'in ölümüne ilişkin 3 maarif müfettişi hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA