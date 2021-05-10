Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi

Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te doğum günü olan, ancak kısıtlamalar nedeniyle ailesinin dışarı çıkaramadığı minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi yapıldıBilecik'te yaşayanan 12 yaşındaki Ali Sina Baran'ın babası geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e "Sayın belediye...

Bilecik'te doğum günü olan, ancak kısıtlamalar nedeniyle ailesinin dışarı çıkaramadığı minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi yapıldı

Bilecik'te yaşayanan 12 yaşındaki Ali Sina Baran'ın babası geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e "Sayın belediye başkanım, yarın oğlumuz Ali Sina Baran'ın doğum günü olduğu için ona sürpriz olsun diye kutlama yapmak istiyorum. Fakat yasaklardan dolayı bir pasta bile alamayacağım için hiç bir şey yapamayacağız. Bu yüzden doğum gününün biraz buruk geçmesini istemiyorum. Sizlerden belki oğlumu mutlu edebilecek bir sürpriz yaparsanız sevinirim. Biliyoruz ki sizler bizleri mutlaka mutlu edersiniz" mesajı yazdı. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne talimat vererek, minik Ali Sina'nın mutlu olması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdi. Ekipler pasta ve hediyeler ile Ali Sina'nın Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerindeki üzerindeki evine gitti. Kapıyı açana minik Ali Sina karşısında pastayı ve hediyeleri, görünce çok mutlu olurken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e çok teşekkür etti. - BİLECİK

Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp 'Olduğun yerde huzur' notunu düştü
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Minik Ali Sina'ya doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:22:51. #1.16#

title