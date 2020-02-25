Minik Ahmet'in ölümden kurtardığı ailesi destek bekliyor

25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:45

Tokat'ta, karbonmonoksit gazından etkilenen ailesini ölümden kurtaran minik Ahmet'in ailesi destek bekliyor.



Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mehmetpaşa Mahallesi'nde soğuk hava nedeniyle tek katlı evin soba kurulu odasında anne Zekiye İşeri (34) 4 çocuğu ile birlikte kalıyordu. Sabah saatlerinde 5 yaşındaki Ahmet'in midesinin bulanarak sabah saatlerinde annesini kaldırması sonucu aile ölümden döndü. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen aile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile evlerine döndü.



Ailesini kurtaran Ahmet o anları anlattı



Minik Ahmet yaşadığı o anları dile getirerek, "Midem bulandı, annemi uyandırdım. Sonra da annem kapıyı açarken bayıldı. O sırada ağabeyim uyandı, komşuları çağırdık. Annemi ambulans götürdü. Korkmadım, hastanede iğne yaptılar" diye konuştu.



Zehirlenme olayının ardından dram çıktı



Yaklaşık 1 ay önce eşini kaybettiğini belirten Zekiye İşeri, zor günler geçirdiklerini söyledi. Oğlunun uyandırması sonucu ölümden döndüklerini ifade eden anne İşeri, "Ayağa kalktıktan sonra bayılmışım, ambulansa bindiğimi hatırlıyorum. Zehirlenme olduğu tespit edildi, çocukları da hastaneye istediler. Bir gece müşahede de kaldık. Vefat eden eşimin 15-20 bin lira civarında borcu var. ay. Borcu ödemezsem eşimden kalan sigortadan aldığımız maaşa haciz konulacakmış. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuğum küçük çalışsam kime bırakacağım" dedi. Küçük oğlunun sayesinde bugün hayatta olduklarının altını çizen anne İşeri, "Oğlum zorla kaldırdı beni. Tam zamanında hastaneye yetişmişiz. Yarım saat bir saat daha geç kalmış olsa idik hepimiz ölürdük. Rabbim esirgemiş, yiyeceğimiz ekmeğimiz varmış" diye konuştu.



Öte yandan Zekiye İşeri'nin eşini kaybetmesiyle sonuçlanan olayın arından aileye bir gönüllü yardım derneği üyesi üniversite öğrencilerinin desteği ile ev kiralandığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün desteği ile de evin tefrişinin yapılması için çalışma yapıldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA