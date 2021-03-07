Minik AFAD gönüllülerinin oynadığı klip sosyal medyada ilgi görüyor
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Minik AFAD gönüllülerinin oynadığı klip sosyal medyada ilgi görüyor

07.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:04
Minik AFAD gönüllülerinin oynadığı klip sosyal medyada ilgi görüyor

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çocuklara ulaşmak için minik "AFAD gönüllüleriyle" çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çocuklara ulaşmak için minik "AFAD gönüllüleriyle" çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor.

İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından çocuklara ulaşmak için AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal'ın klip çekme fikri hayata geçirildi.

Altındal'ın senaryosuna katkıda bulunduğu klip için öğretmen Nezahat Satıcı'nın "Elim küçük olsa da kalbim küçük olsa da cesaretim çok büyük, ufkum büyüktür benim. Yağmur, yangın, depremde AFAD her zaman her yerde." dizelerinin yer aldığı şiiri, müzik öğretmenleri Deniz Eğmen ve Tufan Kolpar tarafından bestelendi.

Daha sonra klip için minik AFAD gönüllüleri, İl Müdürü Altındal, kurum çalışanları ile AFAD kurtarma köpeği Cancan kamera karşısına geçti.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip ilgi gördü. AFAD'ı çocuklarla tanıştırmayı hedefleyen klipte, minik gönüllülerin eğitimlerinden görüntüler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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