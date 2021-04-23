Minik adımlar 23 Nisan'ı evlerinde koşarak kutladı

23 Nisan'ın 101. yılında düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'na hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar katıldı.

23 Nisan'ın 101. yılında düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'na hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın destek verdiği online çocuk koşusunda, birbirinden renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Minik adımların evlerinden, bahçelerinden kendi 101 metrelik parkurlarını oluşturarak katıldıkları etkinlikte bayram coşkusu zirveye ulaştı.

Eker, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen ve çocukların tek bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem farklı hem de keyifli bir etkinlikle kutladı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Koşusu'na yüzlerce çocuk katıldı.

Katılımcı çocuklar ve aileleri; evlerinin içinde salonda, koridorda, balkonda, birkaç odada veya bahçelerinde bir hat belirleyerek 101 metrelik bir koşu parkuru oluşturdu.

56 şehirden ve 6 farklı ülkeden 605 çocuk katıldı

23 Nisan Çocuk Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası bir boyut kazandı. Etkinliğin online yapılmasının getirdiği avantajla, sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden de çocuklar 23 Nisan'ı tek bir yürek olarak kutlama fırsatı buldu. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Çanakkale'den Moskova'ya, Edirne'den Stokholm'e, Kütahya'dan Taipei'ye kadar farklı şehirlerden çocuklar bir araya geldi. Türkiye dahil 6 ülke, 5'i yabancı 56 şehirden 605 çocuk ve aileleri canlı yayında buluştu.

Nevra Eker: "Spor kültürünün Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz"

23 Nisan Çocuk Koşusu'nun açılış konuşmasını yapan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Eker I Run Koşusu ile sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan spor kültürünün Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. I Run kapsamında yaptığımız Minik Adımlar koşusuyla da çocuklara spor sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında çocuklarımıza moral vermek, sağlıklı kalmaları, hareket etmeleri yönünde motivasyon sağlamak ve bayram coşkusunu yaşatmak için 23 Nisan Çocuk Koşusu'nu düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk online koşusu olan 23 Nisan Çocuk Koşusu'nun gördüğü yoğun ilgi, bu keyifli organizasyonun ikincisini gerçekleştirme yolunda bizi heyecanlandırdı" dedi.

Firma olarak koşuya, sağlığa çok önem verdiklerini belirten Nevra Eker, "Tüm çocuklara sağlıklı bir yaşam için spor yapmalarını öğütlüyorum. Hayatlarına sporu mutlaka dahil etsinler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın destek verdiğini söyleyen Nevra Eker, canlı yayına katılarak konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı'ya da teşekkür etti.

Kral Şakir etkinliğe renk kattı

Açılış konuşmalarının ve hep birlikte söylenen İstiklal Marşı'nın ardından heyecan dolu etkinlik başladı. Çocuklar koşu başlamadan önce Spor Eğitmeni Beste Önal ve kızı Sim ile ısınma hareketleri yaptı. Türkiye'nin en çok izlenen çocuk animasyon dizisi Kral Şakir de ısınma hareketlerine eşlik etti. Bu renkli anlarda Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da çocuklardan gelen soruları yanıtladı.

23 Nisan coşkusu ikiye katlandı

Minik koşucular, göğüs numaraları görünür bir şekilde koşarken veya koştuktan sonra çekilmiş fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı. Bu renkli ve keyifli paylaşımlarla sosyal medyada 23 Nisan coşkusu ikiye katlandı. Kendi 101 metrelik parkurunu bitiren her katılımcı koşunun birincisi oldu.

Minik koşucular, göğüs numaralarını da kendileri hazırladı. "23 Nisan", "hareket" ve "sağlık" temaları ile çizilen ve internete yüklenen tüm göğüs numarası tasarımları dijital bir sergi olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Minik koşucuların kazandıkları madalyalar da hazırlandı. Çocuklar, koşunun internet adresinde yer alan madalya tasarımlarını seçerek, yazıcıda yazdırabildiği gibi boş bir kağıda çizip renklendirerek boyunlarına asabilecek. Çocuklar madalyanın yanı sıra evlerinin, odalarının en güzel yerinde sergileyebilecekleri bir Başarı Belgesi de kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı