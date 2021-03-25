Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
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Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı Park halindeki 4 araca çarpan sürücü minibüsü bırakıp kayıplara karıştı Gürültüyü duyan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler Polis alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı Isparta'da...

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Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Park halindeki 4 araca çarpan sürücü minibüsü bırakıp kayıplara karıştı

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Polis alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

ISPARTA - Isparta'da alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 203. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 ABC 431 plakalı minibüs, cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile çarptı. Minibüs, araçlara çarptıktan sonra yolun sağ tarafında bulunan boş araziye çıkarak, durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri manzarayı gördüklerinde şaşkına döndüler. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciler yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Otomobili hasar gören vatandaşlar kazayı görmediklerini belirterek, "Araçlarımız park halindeydi. Sese istinaden herkes geldi. Minibüs sürücüsü de kaçmış" dediler.

Polis, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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