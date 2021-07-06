MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA
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MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine bir minibüsü durdurdu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, minibüsün gizli bölmelerinde 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA
MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA
MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA
MİNİBÜSÜN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYA 2 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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