Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi
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Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildiVAN'da durdurulan minibüsün yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

27.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:45

Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da durdurulan minibüsün yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye gezerken seyir halindeki minibüsün durumundan şüphelendi. Durdurulan minibüs içerisinde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

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