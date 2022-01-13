Minibüsün üzerine kaya düştü: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüsün üzerine kaya düştü: 3 yaralı

Minibüsün üzerine kaya düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan kent girişindeki seyir tepesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari'ye gelmekte olan ve içerisinde 7 kişi bulunan 63 VP 962 plaka minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Minibüsün üzerine kaya düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title