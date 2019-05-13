Minibüsün Üzerinde Yolculuk Yapan 4 Kişiye Yasal İşlem

Minibüsün üzerinde yolculuk yapan 4 kişiye yasal işlem

GAZİANTEP - Minübüs'ün üzerinde tehlikeli yolculuk yapan 4 kişi ve sürücüye Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gaziantep'te Minibüsün Tepesinde Yolculuk Ettiler" adlı haber ile ilgili inceleme başlattı ve mobese ve PTS kayıtlarından tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 4 kişiyi ve sürücüyü tespit etti. Yasal işlem başlatan ekipler, aracı 15 gün trafikten men cezası verildi.

Kaynak: İHA