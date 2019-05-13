Minibüsün Üzerinde Yolculuk Yapan 4 Kişiye Yasal İşlem

Minibüsün Üzerinde Yolculuk Yapan 4 Kişiye Yasal İşlem

Gaziantep'te minibüsün üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk eden 4 kişi ve sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.

Minibüsün Üzerinde Yolculuk Yapan 4 Kişiye Yasal İşlem

Gaziantep'te minibüsün üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk eden 4 kişi ve sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler" başlıklı haberle ilgili inceleme başlattı ve kamera kayıtlarından yolculuk yapan 4 kişiyi ve sürücüyü tespit etti. Kişilerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, aracı 15 gün trafikten men cezası verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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