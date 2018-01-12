Minibüsün üstüne koyun bağlayan sürücü tehlikeli anlar yaşattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir minibüsün üst bagajında taşınan koyun gören sürücüleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonları ile görüntülendi.

Gaziantep'te İpekyolu mezarlık kavşağında görüntülen seyir halindeki bir minibüsün üstünde seyahat eden koyun, görenleri şaşırttı. Seyir halindeki minibüsün üst bölümünde etrafa bakınan koyunun tehlikeli yolcuğu çevredeki araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Minibüs şoförünün ve koyun sahibinin bu duyarsız davranışı, diğer sürücülerin de tepkisine yol açtı.

Hiç bir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen koyunun sadece iple minibüsün üstündeki demirlere bağlandığı tahmin ediliyor.