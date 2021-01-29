Minibüsün kapısına çarpıp devrilen bisikletli, otobüsün altında kaldı
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Minibüsün kapısına çarpıp devrilen bisikletli, otobüsün altında kaldı

29.01.2021 00:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:55
Minibüsün kapısına çarpıp devrilen bisikletli, otobüsün altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, minibüsün birden açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletten yola savrulan Mahmut Hüseyin, karşı şeritten gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, minibüsün birden açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletten yola savrulan Mahmut Hüseyin, karşı şeritten gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü A.H. elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken park halinde olan 54 VE 072 plaklı minibüsün kapısı M.S. (17) tarafından açıldı. Elektrikli bisiklet minibüsün kapısına çarpıp devrilirken, A.H. ve arkasında bulunan Mahmut Hüseyin yola savruldu. Mahut Hüseyin o sırada karşıdan gelen R.G.'nin kullandığı 46 BZ 632 plakalı otobüsün atında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mahmut Hüseyin, olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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