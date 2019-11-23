Minibüsün kanala düştüğü kaza güvenlik kamerasında
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Minibüsün kanala düştüğü kaza güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

23.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:38
Minibüsün kanala düştüğü kaza güvenlik kamerasında

'nin ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, ilçeye bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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