Minibüsün Fırat nehrine uçmasıyla hayatını kaybeden minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna...
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Minibüsün Fırat nehrine uçmasıyla hayatını kaybeden minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna...

Minibüsün Fırat nehrine uçmasıyla hayatını kaybeden minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna uğurlandı Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile, bugün memleketleri Elazığ'da göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı 4 tabutun yan yana konulduğu...

17.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:43

Minibüsün Fırat nehrine uçmasıyla hayatını kaybeden minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile, bugün memleketleri Elazığ'da göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

4 tabutun yan yana konulduğu cenaze töreninde 1 ve 2 yaşındaki kuzenlerin naaşları aynı tabuta konuldu

ELAZIĞ - Erzincan'da nehre uçan minibüste yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişi Elazığ'da göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.4 tabutun yan yana konulduğu cenaze töreninde 1 ve 2 yaşındaki kuzenlerin naaşları aynı tabutta yer aldı.

Kaza, önceki gece Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde meydana gelmişti. Mehmet Dil'in idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Fırat Nehrine uçtu. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Dil eşi Gülser Dil (59),kızı Şeyma Kalkan (27), torunlar Süleyman Kalkan ve Muhammet Dursun İlçin hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralı kurtarıldı. Kazada hayatını kaybedenler'in cenazesi Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan otopsi sonrası bugün Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaza da hayatını kaybeden 2 yaşındaki Süleyman ve 1 yaşındaki kuzeni Muhammed Dursun'un cansız bedeni ise aynı tabutta camiye getirildi. 5 kişilik ailenin cenaze namazını İl Müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Cenaze namazına Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Asri Mezarlığı'nda göz yaşları arasında toprağa verildi.

Ailenin, Trabzon'dan, memleketleri Elazığ'a gelmek için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği bildirildi.

Minibüsün Fırat nehrine uçmasıyla hayatını kaybeden minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna...

Kaynak: İHA

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