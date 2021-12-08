Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yolda uyuduğu esnada kendisini fark etmeyerek ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulan köpek bu defa bir şahsın trafik dubalı saldırısına maruz kaldı.

Afyonkarahisar'da yolda uyuduğu esnada kendisini fark etmeyerek ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulan köpek bu defa bir şahsın trafik dubalı saldırısına maruz kaldı. Vicdanların sorgulandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Görenlerin içini sızlatan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Görüntülerde yoldan geçen bir minibüs uyuyan köpeği ezdi. Minibüs şoförü köpeği fark edince durdu. Köpek daha sonra minibüsün altından, tampon ve lastik kenarından çıkmayı başararak kaldırıma çıktı. Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandan şahıs trafik dubası ile saldırdı. Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı. Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü. Daha sonra ayağı kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı. Köpeğin durumunun ne olduğu belirsizliğini korurken, şahsın köpeğe neden trafik dubası ile saldırdığı ise bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüsü ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

(Gökten Ceylan/İHA)

Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

 Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

 TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title