Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Direksiyondaki uyuşturucu narkotik köpeğinin burnuna yakalandı Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonu gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

TRABZON (İHA) - Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Direksiyondaki uyuşturucu narkotik köpeğinin burnuna yakalandı

TRABZON - Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonu gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu. Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu. Ayrıca minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

 Cinnet getiren kadın, kocasını bıçakladıktan sonra kızını rehin aldı

Cinnet getiren kadın, kocasını bıçakladıktan sonra kızını rehin aldı

 Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title