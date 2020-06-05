Minibüsün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Minibüsün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, minibüsün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Minibüsün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
05.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:15

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, minibüsün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovanlı Mahallesi'nde, Ömer Gelleci'nin (20) kullandığı 52 ER 383 plakalı minibüs, İskefiye Deresi'ne yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, Gelleci ve beraberindeki Yusuf Yavuz (20) ile Murat (18) ve Mehmet Kotbaş'ı (17) bulundukları yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerince, Yusuf Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Ömer Gelleci, Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, amca çocukları oldukları öğrenilen Mehmet ve Murat Kotbaş ise Vakfıkebir ve Akçaabat ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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