Minibüsün çektiği tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi
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Minibüsün çektiği tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı.

27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19
Minibüsün çektiği tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

KOCAELİ'nin ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı. Trafikte ilerleyişini sürdüren sürücü ardından akaryakıt istasyonuna girdi.

Gebze Güney Yan Caddesi üzerinde bir minibüsün çektiği römorkun 2 tekerinden birisi yerinden çıktı. Durumu fark eden minibüs sürücüsü, arkasına bağlı römorku uzun süre tek tekerlekli olarak çekmeye devam etti. Bir süre böyle devam eden sürücü daha sonra yol kenarına bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.


Kaynak: DHA

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