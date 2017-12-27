Minibüsün Çarptığı Yaya Hastanelik Oldu

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan minibüs dolmuşun çarptığı park ve bahçelerde görevli temizlik işçisi ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. (35) idaresindeki minibüs dolmuş, park halindeki minibüsün önünden yola çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan park ve bahçelerde temizlik işçisi olarak çalışan Cafer Ö.'ye (58) çarptı. Kazada yaralanan Cafer Ö., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN