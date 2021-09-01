Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
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Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza terminalde meydana geldi. Ortaköy'den Orhangazi'ye yolcu taşımacılığı yapan Cihan Kurhan (41) idaresindeki 16 AFG 200 plakalı yolcu minibüsü, terminalde Salih Ayrancı (78) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Yere yığılan adama bir genç güneşten etkilenmesin diye şemsiye tuttu. Salih Ayrancı, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ederken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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