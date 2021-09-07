Minibüsün çarptığı tarım işçisi öldü
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Minibüsün çarptığı tarım işçisi öldü

Minibüsün çarptığı tarım işçisi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağına çalışma için giden tarım işçisi, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağına çalışma için giden tarım işçisi, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzüm bağlarında çalışmaya giden tarım işçisi Azize Erbay (39), yolun karşısına geçmek istediği sırada H.Y. idaresindeki 45 ZC 6355 plakalı minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. ekipler burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Azize Erbay'ı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Azize Erbay hayatını kaybetti.

Kaza sonrası minibüs şoförü H.Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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