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Minibüsün çarptığı şahıs yaralandı

Minibüsün çarptığı şahıs yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, minibüs çarpması sonucu yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, minibüs çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesinin giriş kavşağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ç. idaresindeki 34 ETH 933 plakalı minibüs, kavşaktaki yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan S.G.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkrezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen S.G. başından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Minibüsün çarptığı şahıs yaralandı

Minibüsün çarptığı şahıs yaralandı

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