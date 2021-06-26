Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü
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Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü

Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarptığı Yasin Serin (5), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarptığı Yasin Serin (5), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden önüne çıkan Yasin Serin'e çarptı. Yasin Serin, olay yerinde yaşamını kaybetti. Acı haber üzerine kaza yerine gelip, sinir krizi geçiren Serin'in yakınları, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Sürücüyü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü
Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü
Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü
Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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