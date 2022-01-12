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Minibüsün çarptığı kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da yolda yürüdüğü sırada minibüs çarpan Nihat Sipki (57), hayatını kaybetti.

ADANA'da yolda yürüdüğü sırada minibüs çarpan Nihat Sipki (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Üçok Damgalı Höyüğü Yolu'nda meydana geldi. Fırında çalışan ve ekmek dağıtımı yapan Poyraz Y.'nin kullandığı 34 FY 8247 plakalı minibüs, yolda yürüyen Nihat Sipki'ye çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrole, minibüsün çarpmasıyla yaklaşık 10 metre uzağa savrulan Sipki'nin öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Sipki'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Poyraz Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

Minibüsün çarptığı kişi öldü

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Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

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