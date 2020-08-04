Minibüsün çarptığı kadını hayata döndürmek için yoğun çaba harcadılar ama...
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Minibüsün çarptığı kadını hayata döndürmek için yoğun çaba harcadılar ama...

Trabzon'un Of ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı kadına yoldan araçları ile geçmekte olan 3 bayan doktor kalp masajı yaparak müdahale etti.

Minibüsün çarptığı kadını hayata döndürmek için yoğun çaba harcadılar ama...
04.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:21

Trabzon'un Of ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı kadına yoldan araçları ile geçmekte olan 3 bayan doktor kalp masajı yaparak müdahale etti. Minibüsün çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Of İlçe Stadı mevkiinde Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 53 AE 339 plakalı minibüs, yoldan karşıya geçmekte olan yaya Ayla Bala isimli kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadına ilk müdahale yoldan araçları ile geçmekte olan 3 kadın doktor yaptı. Bayan doktorlar, dönüşümlü olarak hemen kadına kalp masajı yaparken bölgeye ambulans çağrıldı. Kalp masajlarının ardından sedye ile ambulansa konulan kadına sedye üzerinde de kalp masajı yapmayı sürdüren bayan doktorlara, ambulanstaki sağlık görevlileri de yardımcı oldu. Minibüsün çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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