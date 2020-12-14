Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)
14.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:05
KAZA ANI KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan Emre İkizler'e minibüsün çarptığı, yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ