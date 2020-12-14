Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)

14.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:05
Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)

KAZA ANI KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan Emre İkizler'e minibüsün çarptığı, yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.


Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)
Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)
Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İlgili Haberler

Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı
Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Erkek Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2) - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:06:52. #1.14#
title