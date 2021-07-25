Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de minibüsün çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Eskişehir'de minibüsün çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'nde Barış A. idaresindeki minibüs, Alpu istikametinde seyir halindeyken, bisikleti ile tali yoldan çıkan 12 yaşındaki Yiğit D.'ye çarptı. Çarpışma sonucunda ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Yiğit D., tedavisi için 112 Acil Servis Ambulansı tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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