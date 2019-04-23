Minibüsün Çarptığı Bisikletli Yaralandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarptığı lise öğrencisi K.A. (17) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Samsun- Sinop yolunda meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 55 NG 243 plakalı minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen liseli K.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle savrulan K.A., yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA