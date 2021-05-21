Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dere Evler mevkiinde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 44 ABZ 309 plakalı araç, 4 yaşındaki H.K.'ya çarparak ağır yaraladı. Meydana gelen kazada H.K. ağır yaralı olarak Hekimhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili incele başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı