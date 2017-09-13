Minibüsün Çarptığı 1,5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Samsun'un Canik ilçesinde bir minibüsün çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde Abdullah V.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüs, geri manevra yaptığı sırada babaannesinin elinden tuttuğu 1,5 yaşındaki Aysimanur G'ye çarptı.



Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Araç sürücüsü Abdullah V. gözaltına alındı.