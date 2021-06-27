Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
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Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi

Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yasin Serin (5), gözyaşları içinde toprağa verildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yasin Serin (5), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Duayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, iddiaya göre, aniden önüne çıkan Yasin Serin'e çarptı. Yasin Serin, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serin'in cenazesi, morgdan alınıp Emiroğlu Mahallesi'ndeki evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Yazlık Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Yasin Serin'in cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.Öte yandan gözaltına alınan sürücü de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi
Minibüsün çarpmasıyla ölen Yasin, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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