Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada
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Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

Minibüsün bariyerlere çarpma anı kameradaElazığ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.

06.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:46

Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün öğlenden sonra, Elazığ- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UGT 35 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada
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