Minibüsün altından kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Minibüs şoförü gözaltına alındı İSTANBUL - Esenyurt'ta 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Şoför olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Esenyurt İncirtepe 251 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 COC 203 plakalı minibüs şoförü aracı sokağa park etmeye çalıştığı sırada, sokakta oynayan 3 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğunu fark etmeyerek altına aldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şoförü uyarak aracı durdurup, çocuğu altından çıkarttı. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çoğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de sürücüyü olay yerine gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaynak: İHA