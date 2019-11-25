Minibüsün altında metrelerce sürüklenen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - BURSA

25.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:45

Bursa'da kendisine çarpan minibüsün altında metrelerce sürüklenen yaşlı adam öldü.

Suriyeli Ahmad K. idaresindeki 16 AAG 064 plakalı minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya (87) çarparak sürüklemeye başladı.

Kazayı fark etmeyen Ahmad K'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı. Ahmad K'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü aracına binerek kaçtı

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K, olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA