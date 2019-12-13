Minibüsün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti

13.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06

NİĞDE'de, yol kenarında servis aracını bekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp, kontrolden çıkan midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı kaza, sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen liseliye, sürücüsünün kontrolünden çıkan Bor Belediyesi'ne ait Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü, çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.?

Kaynak: DHA