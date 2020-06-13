Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Esenyurt'ta minibüsü park etmek isteyen bir şahıs 3 yaşındaki çocuğa çarptı.
13.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:46
Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
İSTANBUL - Esenyurt'ta minibüsü park etmek isteyen bir şahıs 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA