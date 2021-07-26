Minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı
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Minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı

Minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halinde minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sebahattin Y. (51) idaresindeki 11 M 0022 plaka özel halk minibüsü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü önüne geldiği esnada yolculardan Şöhret K., otomatik orta kapının açık olasından dolayı araçtan düştü. Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Minibüsün açık kapısından düşen yolcu yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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