Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar
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Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar

Osmaniye'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

26.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:58
Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar

'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, kamyonet tipli kapalı kasa araç içerisinde 3 adet 1000'er litrelik plastik tanker içerisinde 3 bin litre karışım akaryakıt ve bu akaryakıtı aktarmada kullanılan pompa düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçak akaryakıta ve minibüse el konuldu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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