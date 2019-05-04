Minibüsü Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan E. (68) idaresindeki motosiklet, park halindeki 55 GS 761 plakalı minibüse çarptı.
Başına aldığı darbeyle yaralanan Ercan E, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları testte, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu belirledi.
Kaynak: AA