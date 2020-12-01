Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey"
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Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey"

01.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:55

Son dakika 3. sayfa haberine göre Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey" Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane...

Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey"

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi. Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi. Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek," Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, " Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

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Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
Son dakika haber! Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise: 'Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey'
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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