Minibüsten indirilen fazla yolcu camı yumruklayarak kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüsten indirilen fazla yolcu camı yumruklayarak kırdı

Esenyurt'ta yasal sınırın üzerinde yolcu olduğu iddiasıyla bindiği minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı.

17.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:21

Esenyurt'ta yasal sınırın üzerinde yolcu olduğu iddiasıyla bindiği minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kolundan yaralanan genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre 34 TMF 44 plakalı minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından yasal sınırın üzerinde olduğu ve fazla bindiği gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi. Duruma sinirlenen genç yolcu Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı. Cam parçaları Y.B.'nin kolunu keserken olay yerine ihbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kesik nedeniyle kolundan ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Yılmaz isimli sürücü ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Bir ses geldi cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık" dedi

Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise "Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yanaşması Y.B.'nin araçtan indikten sonra minibüs sürücüsü ile tartışması ve sonrasında camı yumruklayarak kırıp olay yerinden ayrılması görülüyor. Görüntüler devamında ise Y.B.'nin olay yerine kolunu tutarak dönmesi vatandaşların yardım etmesi görülüyor.

(Murat Delice/İHA)

Minibüsten indirilen fazla yolcu camı yumruklayarak kırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Spor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Büyükak Berrak Tüzünataç
Spor Fuat Çapa Arda Turan Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Akdeniz Ağustos
Şu an buradasınız: Minibüsten indirilen fazla yolcu camı yumruklayarak kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:23:43. #1.15#
title