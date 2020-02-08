: Minibüsten çıkardıkları yaralıların tebessümü yüreklerini ısıttı

08.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:31

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibindeki (UMKE) görevliler, kar altında kalan minibüste ölümü bekleyen insanların kurtarılma anında yaşadıkları mutluluğu unutamıyor.

Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde çığ düşen bölgeye ilk ulaşan UMKE görevlileri, yaptıkları ilk müdahaleyle kar altında kalanların hayata tutunmasını sağladı.

Olay anından itibaren insanların kurtarılması için özveriyle çalışan ekip üyeleri, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Çığın altında kalmamamız mucize"

UMKE personeli Ömer Baransel, çığ ihbarını aldıkları ilk andan itibaren olayın yaşandığı bölgeden hiç ayrılmadıklarını söyledi.

İlk günün ardından gece ara verilen arama çalışmalarına katılmak üzere AFAD ekipleriyle olay yerine gittiklerini anlatan Baransel, şöyle konuştu:

"AFAD'ın sondalama çalışması başladı. Çığ altında kalan iki vatandaşımız vardı, onları arıyorduk. AFAD ekipleri, bir yerden şüphelenince orada kazı çalışması başladı. Biz de ısınmak için araçlara geçtik. Bu sırada ikinci çığ oldu. Hemen araçtan indik ve ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bir iki dakika süren olay bana çok uzun bir süre gibi geldi. Çığın altında kalanları görünce küreklerle, ellerimizle onları çıkardık ve ambulanslara bırakıp gönderdik. Yaralılara müdahale etmeye çalıştık. Çığın altından çıkardıklarımızın birçoğunu kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştık.

Şans eseri üç beş metreyle çığdan kurtulmuş olduk. Çığın altında kalmamamız bir mucize."

"Minibüsün camını kırıp içeri girdik"

Çığ felaketinde görev yapan UMKE personeli Yunus Tanlı da ilk çığdan hemen sonra bölgeye gittiklerini, ara vermeden insanları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Elleriyle karları temizlemeye, insanları ambulanslara taşımaya gayret ettiklerini dile getiren Tanlı, "İlk gece herkesin desteğiyle minibüse ulaştık. Minibüsün arka camını kırdık. Durumu iyi olanları, yürüyebilenleri çıkardık. Sıkışan yaralılar için de minibüse girdik. Orada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dışarıdaki arkadaşlara naklederek hastanelere ulaştırmaya çalıştık. Minibüse ilk girdiğimde beni gören vatandaşların yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi." şeklinde konuştu.

"Çığ altında kalanlar yanımızdaydı"

Mehmet Oktay da bir minibüsün çığın altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, ilk etapta minibüsteki 5 kişiyi kurtardıklarını anlattı.

Durumu ağır olanlara minibüste müdahalede bulunduklarını ifade eden Oktay, şunları dile getirdi:

"Bölgede tipi ve kar nedeniyle çalışma şartları çok ağırdı. İkinci gün olay yerine tekrar gittik. Durumu görünce uydu telefonuyla yardım istedim. Çığda yüzeysel olarak kalan tüm yaralıları güvenli yere götürüp ambulanslara verdik ama koşullar çok zordu. Aşağıda çok sayıda yaralı vardı ve biz hangisine koşacağımızı, kime müdahale edeceğimiz bilemiyorduk. Çığ altında kalanlar, kısa süre önce de yanımızdaydı."

Ekipteki diğer görevliler de haber verilmesi üzerine olay yerine gittiklerinde acı tabloyla karşılaştıklarını, yardım bekleyenlere ulaşabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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